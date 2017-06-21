 قوات الاحتلال تستدعي عشرات الناشطين في العاصمة الأحوازية للتحقيق معهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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قوات الاحتلال تستدعي عشرات الناشطين في العاصمة الأحوازية للتحقيق معهم

قوات الاحتلال تستدعي عشرات الناشطين في العاصمة الأحوازية للتحقيق معهم
المناطق-الأحواز العربية

استدعت سلطات الاحتلال “الفارسي” عشرات الناشطين الأحوازيين بينهم عدد من الأسرى السابقين وذوي شهداء للحضور إلى مراكزها الأمنية في الأحواز العاصمة خلال الأيام الماضية وأجبرتهم على توقيع تعهد خطي يقضي ببقائهم في منازلهم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” نبأ استدعاء عشرات الناشطين للحضور في أحد مراكز جهاز الاستخبارات “ستاد خبري اطلاعات” الواقع في المنطقة الأمنية غربي الأحواز العاصمة فيما استدعت استخبارات قوات الأمن، التي يتواجد مقرها في منطقة الهيالة “باداد”.

وأكدت مصادر أحوازنا أيضا أن عدد منهم تم استدعائهم إلى مخفر رقم “17” الواقع في شارع “الهادي” في حي “الثورة” وأجبروا على توقيع تعهد خطي يلزمهم البقاء في منازلهم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وهددت سلطات الاحتلال الناشطين الذين تم استدعائهم بالاعتقال و السجن في حال عدم التزامهم بتعهداتهم الخطية التي وقعوها تحت الضغط والإرهاب.

وفي سياق آخر، داهمت قوات كبيرة تابعة لجهاز الاستخبارات حي “الثورة” في فجر يوم الثلاثاء الماضي واعتقلت أحد أبناء أهل السنة والجماعة، ونقلته إلى مكان مجهول.

يذكر أن قوات الاحتلال “الفارسي” دائما ما تقوم باستدعاء الأسرى السابقين وذوي الشهداء ونشطاء آخرين قبيل كل مناسبة دينية أو وطنية للضغط عليهم بغية منعهم من المشاركة في هذه المناسبات.

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