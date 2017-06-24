نائب أمير الجوف : ثقة خادم الحرمين وسام على صدري لخدمة الدين ثم المليك والوطن

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ” حفظه الله ” بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.

ودعا سموه الله أن يعينه على تلبية تطلعات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لخدمة الدين ثم المليك والوطن، لمواصلة مسيرة البناء في وطن العطاء في ظل القيادة الرشيدة.

كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف أن ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ” حفظه الله ” بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف وسام على صدره لمنحه الفرصة لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

وأضاف سموه أن منطقة الجوف عزيزة على قلوبنا جميعاً هي وأبنائها وتستحق منا الكثير فهي ضمن أهم مناطق المملكة التي تعتمد عليها بعد الله في سلة غذاء المملكة، ولما عُرف عن أبنائها من كرم وانتماء للوطن وقيادته .

وقال سموه إنني أدعو الله أن يعينني لمواصلة مسيرة البناء والتنمية في منطقة الجوف بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ” حفظه الله ” فهو رجل التنمية الأول في منطقة الجوف، ولي الفخر أن أعمل تحت إدارة سموه الكريم وأنهل من خبراته الإدارية والتنموية .

ودعا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” حفظهما الله ” .