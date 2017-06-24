40 ألف هدية عيد لأطفال القصيم في “عيدنا في حينا”

خصص مركز التنمية الاجتماعية ببريدة أكثر من 40 ألف هدية عيد للأطفال في احتفالات “عيدنا في حينا” بالقصيم والذي تنطلق فعالياته بعد مغرب اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد .

وأوضح المدير التنفيذي لاحتفال عيدنا في حينا بالقصيم عبدالعزيز الغماس أن الأطفال مستهدفون في احتفال العيد بشكل كبير فهم جمال الاحتفالات ، وقال أن هدايا المعايدة المخصصة لهم تجاوزت أربعين ألف هدية متنوعة سيتم توزيعها في مصليات الأعياد بمدينة بريدة ومحافظات ومراكز منطقة القصيم وخلال تنفيذ العديد من الفعاليات طوال أيام العيد.