 أمانة القصيم تنظم مباسط باعة زكاة الفطر بسوق الجردة ببريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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أمانة القصيم تنظم مباسط باعة زكاة الفطر بسوق الجردة ببريدة

أمانة القصيم تنظم مباسط باعة زكاة الفطر بسوق الجردة ببريدة
المناطق / بريدة

قامت إدارة الأسواق بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة القصيم بتنظيم ساحة سوق الربيع (الجردة) على شكل مباسط وتوزيعها على البائعين في موسم زكاة الفطر لهذا العام.
وأوضح مديرعام الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتورعادل البديوي أن الهدف هو منع العشوائية والقضاء على مزوالة العمالة الوافدة للبيع والشراء ، مبيناً أنه بلغ عدد المباسط (64 ) مبسطاّ إضافة إلى المباسط الموجودة والبالغ عددها (38) مبسط مجهز سابقاّ تم توزيعها على مستحقيها بعد إستيفاء جميع الشروط اللازمة وتسجيل البيانات.

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