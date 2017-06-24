“الدفاع المدني”: خطة شهر رمضان في مكة والمدينة نجحت.. لم نسجل أية حوادث مؤثرة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، نجاح خطة شهر رمضان المبارك بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

صرح بذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ،الذي أشاد بنجاح تنفيذ الخطة التشغيلية لأعمال الدفاع المدني لشهر رمضان وعدم تسجيل أي حوادث مؤثرة بحمد الله .

ورفع الفريق العمرو التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية بنجاح خطة أعمال الدفاع المدني لشهر رمضان هذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة في تعزيز الإجراءات الوقائية ضد مختلف

المخاطر والتدخل السريع والفاعل في التعامل مع مجمل البلاغات عن الحوادث,مشيراً إلى أن الامكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين كان لها اطيب الأثر بعد توفيق الله فيما تحقق من نجاح في تنفيذ الخطة بالتعاون مع الوزرات والهيئات والأجهزة الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ .