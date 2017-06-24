 للرجال والنساء.. فرص ابتعاث في مدينة الملك فهد الطبية لدرجة البكالوريوس | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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للرجال والنساء.. فرص ابتعاث في مدينة الملك فهد الطبية لدرجة البكالوريوس

للرجال والنساء.. فرص ابتعاث في مدينة الملك فهد الطبية لدرجة البكالوريوس
المناطق - الرياض

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض (إدارة التدريب الصحي بالإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب) عن توفر فرص إبتعاث خارجية لدرجة البكالوريوس في تخصص التمريض (رجال ونساء).

واشترطت على المتقدمين:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– الحصول على شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية) بنسبة لا تقل عن 85%.

– أن لا يكون قد مضى على تاريخ التخرج من الثانوية أكثر من ثلاث سنوات.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم 22 سنة.

– التفرغ التام للدراسة.

– الإلتزام بالعمل بمدينة الملك فهد الطبية لمدة مماثلة لفترة الابتعاث.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– إجتياز إختبار اللغة الإنجليزية بمدينة الملك فهد الطبية.

– إجتياز المقابلة الشخصية.

– إجتياز الفحص الطبي.

– الإلتزام بالإقامة في بلد الابتعاث ووجود محرم للمبتعثات.

وأوضحت أنه في حال القبول، سيتم تقديم هذه المزايا:

– توفر مدينة الملك فهد الطبية برنامج إعدادي للغة الإنجليزية قبل الابتعاث.

– مكافأة شهرية خلال فترة البرنامج.

– خدمات صحية.

– فرص وظيفية بعد التخرج من درجة البكالوريوس.

– تسجيل المبتعث في التأمينات الاجتماعية فترة الابتعاث.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط  ويستمر حتى الخميس الموافق 1438/10/26هـ.

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