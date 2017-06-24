للرجال والنساء.. فرص ابتعاث في مدينة الملك فهد الطبية لدرجة البكالوريوس

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض (إدارة التدريب الصحي بالإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب) عن توفر فرص إبتعاث خارجية لدرجة البكالوريوس في تخصص التمريض (رجال ونساء).

واشترطت على المتقدمين:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– الحصول على شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية) بنسبة لا تقل عن 85%.

– أن لا يكون قد مضى على تاريخ التخرج من الثانوية أكثر من ثلاث سنوات.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم 22 سنة.

– التفرغ التام للدراسة.

– الإلتزام بالعمل بمدينة الملك فهد الطبية لمدة مماثلة لفترة الابتعاث.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– إجتياز إختبار اللغة الإنجليزية بمدينة الملك فهد الطبية.

– إجتياز المقابلة الشخصية.

– إجتياز الفحص الطبي.

– الإلتزام بالإقامة في بلد الابتعاث ووجود محرم للمبتعثات.

وأوضحت أنه في حال القبول، سيتم تقديم هذه المزايا:

– توفر مدينة الملك فهد الطبية برنامج إعدادي للغة الإنجليزية قبل الابتعاث.

– مكافأة شهرية خلال فترة البرنامج.

– خدمات صحية.

– فرص وظيفية بعد التخرج من درجة البكالوريوس.

– تسجيل المبتعث في التأمينات الاجتماعية فترة الابتعاث.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى الخميس الموافق 1438/10/26هـ.