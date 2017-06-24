 بعد رمضان.. عليكم بهذه النصائح الغذائية الـ 9 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد رمضان.. عليكم بهذه النصائح الغذائية الـ 9 للرجال والنساء.. فرص ابتعاث في مدينة الملك فهد الطبية لدرجة البكالوريوس “الدفاع المدني”: خطة شهر رمضان في مكة والمدينة نجحت.. لم نسجل أية حوادث مؤثرة عليك بالنوم الجيد .. يحمي من الإجهاد ويقيك من الأمراض أمانة القصيم تنظم مباسط باعة زكاة الفطر بسوق الجردة ببريدة 40 ألف هدية عيد لأطفال القصيم في “عيدنا في حينا” نائب أمير الجوف : ثقة خادم الحرمين وسام على صدري لخدمة الدين ثم المليك والوطن محافظ املج يفتتح مشروع حفظ النعمة بجمعية الرويضات الخيرية بلدية صبيا تلزم صوالين الحلاقة ومحلات الغسيل بالتسعيرة المقررة خلال العيد محافظة بقيق تضبط مخالفي بيع الألعاب النارية الجائلين على المتعدين على الأرصفة والطرقات بلدية بيش تكمل استعدادها لعيد الفطر المبارك محافظ هروب يستقبل المبايعين لولي العهد

بعد رمضان.. عليكم بهذه النصائح الغذائية الـ 9

بعد رمضان.. عليكم بهذه النصائح الغذائية الـ 9
المناطق - وكالات

يعتبر شهر رمضان من الشهور التي تتغير فيها العادات الغذائية، لذا ينصح الخبراء باتباع أنظمة معينة بنهاية الشهر الكريم.

وذكر الأطباء أنه ينبغي عدم الإسراف في أكل الحلويات بعد رمضان حتى لا تتعرض المعدة إلى اضطرابات.

وفيما يلي بعض النصائح الغذائية التي يجب اتباعها لما بعد شهر الصيام لإعادة الاتزان في النظام الغذائي:

1) الاهتمام بتناول وجبة فطور خفيفة وسهلة الهضم

2) من الضروري تعويد الجهاز الهضمي بالتدريج على هضم الطعام في الصباح

3) الحد من شرب القهوة لتجنب الشعور بالحرقة في المعدة

4) تناول وجبات صغيرة

5) الاستمرار بتناول الشوربات والسلطات

6) تجنب الأغذية الدسمة والحلويات

7) ممارسة الرياضة يومياً

8) الإكثار من الزنجبيل للتخلص من الغازات وحموضة المعدة

9) تقسيم الغذاء إلى 5 أو 6 وجبات غذائية صغيرة

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>