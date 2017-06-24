 قرقاش: لا توجد دولة خليجية عملت على تقويض الأمن كما فعلت قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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قرقاش: لا توجد دولة خليجية عملت على تقويض الأمن كما فعلت قطر

قرقاش: لا توجد دولة خليجية عملت على تقويض الأمن كما فعلت قطر
المناطق - وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، إن قطر لديها جدول أعمال يقوض أمن منظومة دول الخليج، وإن تسريب قطر لمطالب الدول الأربع قوض الوساطة الكويتية، مضيفاً: “نطالب بضمانات لأي حل دبلوماسي محتمل مع قطر”.

وأضاف قرقاش أن قطر لم تحاول التوصل لأرضية مشتركة بشأن مطالب الدول الأربع، موضحا أنه لا توجد دولة خليجية عملت على تقويض الأمن والاستقرار كما فعلت الدوحة.

وقال قرقاش إن ما يحدث هو محاولة لوقف قطر من دعمها للإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أنه “لا نية لأي نوع من التصعيد العسكري. وما زلنا نحاول عبر الدبلوماسية حل الأزمة مع قطر”.

وقال المسؤول الإماراتي: “نأمل أن تسود الحكمة في الدوحة ويدرك المسؤولون تبعات سياساتهم ضد دول الجوار”، مضيفاً أن “الثقة الحقيقية لا تكون باستعداء الجيران”.

وأضاف قرقاش أن قناة الجزيرة منصة تروج لأجندات الجماعات المتطرفة في المنطقة، مشدداً على أن قطر تدعم جماعات تابعة للقاعدة في ليبيا، منوهاً بأن الأوروبيين مطلعون على إنفاق قطر الضخم على الكثير من الجماعات المتطرفة.

وأعرب قرقاش عن أمله في أن تعلي تركيا مصالحها القومية على الرؤية الحزبية.

وشدد قرقاش: “لا نتحدث عن تغيير النظام في قطر بل تغيير السلوك”، مضيفاً أن مصير قطر العزلة ما لم تنفذ المطالب في المهلة المحددة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي إن خلاف دول الخليج و مصر مع قطر ليس على مسائل سيادية بل على دعم الإرهاب، مشيراً إلى أن قطر التزمت فقط بإغلاق الجزيرة مباشر مصر في السابق.

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