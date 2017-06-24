 الحملة السعودية تواصل برنامجها الإغاثي للأشقاء السوريين في 4 دول | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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الحملة السعودية تواصل برنامجها الإغاثي للأشقاء السوريين في 4 دول

الحملة السعودية تواصل برنامجها الإغاثي للأشقاء السوريين في 4 دول
المناطق - واس

أنهت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا تنفيذ مشروعها الرمضاني “ولك مثل أجره 5” الذي اطلقته مع بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ والمعني بتوزيع وجبات إفطار الصائم و السلال الغذائية على الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في الداخل السوري وكل من الأردن وتركيا ولبنان.
وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة ومن خلال مائة وأربعة وخمسون محطة من برنامجها الرمضاني “ولك مثل أجره 5 “نفذت في الداخل السوري والدول المجاوره له تم استهداف عدد 80 ألف عائلة سورية بواقع 435 ألف شقيق سوري محققة الهدف السامي من هذا البرنامج ولله الحمد ، حيث تم توزيع وجبات إفطار الصائم بالإضافة إلى السلال الغذائية التي تكفي الأسره السورية ما يقارب الشهر من المتطلبات الأساسية للغذاء.
وأكد السمحان أن هذه المساعدات تأتي انطلاقاً من الواجب الديني والإنساني للمملكة العربية السعودية التي تسعى دائماً لنصرة المتضررين والمنكوبين في شتى بقاع الأرض ومد يد العون لهم.
الجدير بالذكر أن الحملة الوطنية السعودية قامت بتخصيص 300 ألف وجبة إفطار للنازحين في الداخل السوري وتركيا ، و10 الآف سلة رمضانية للأشقاء السوريين في لبنان وتخصيص 10 الآف سلة رمضانية للأشقاء السوريين في الأردن وتم توزيعها كاملة بفضل الله تعالى على مستحقيها وحسب الخطط المعدة مسبقاً .

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