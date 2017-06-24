160 فعالية متنوعة تناسب أفراد المجتمع في احتفالات عيد الرياض‏

أكملت أمانة منطقة الرياض استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر المبارك هذا العام، واستقبال سكان مدينة الرياض وزوارها الكرام من جميع مناطق المملكة للاستمتاع بفعاليات العيد التي تقام في 30 موقعاً منتشرة في أحياء العاصمة، وتشمل أكثر من 160 فعالية متنوعة تناسب

أفراد المجتمع وتجمع بين الأنشطة الاحتفالية والتراثية والرياضية والمسرحية وعروض الخيام الشعبية، إلى جانب عروض التحدي والإثارة للشباب.

وأشار وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات المهندس سليمان بن حمد البطحي إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين جميع الإدارات المتخصصة في تهيئة الحدائق والمتنزهات العامة والساحات التي تستضيف الأنشطة الاحتفالية وتجهيزها بكل ما يلزم من خدمات النظافة والصيانة، بالإضافة إلى تكليف عدد كبير من الفرق الميدانية لمتابعة فعاليات العيد في جميع المواقع، لافتاً إلى تضافر جهود الأمانة مع الشرطة والدفاع المدني والمرور وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومؤسسات العمل التطوعي والاجتماعي ومؤسسات صناعة الترفيه لتوفير كل سبل الراحة والسلامة لزوار مواقع احتفالات العيد والتعامل مع أي مشكلات طارئة قد تحدث. بالإضافة إلى تجهيز مركز طوارئ الأمانة 940 لاستقبال أي شكاوى خاصة بالفعاليات على مدار الساعة.

وأوضح المهندس البطحي حرص الأمانة في إعداد وتنفيذ برنامج عيد الرياض، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وبمتابعة أمين منطقة الياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان لتحقيق مفهوم الترفيه الهادف ، وتحقيق أكبر قدر من التنوع في فعاليات العيد بما يلبي احتياجات الكبار والشباب والنساء والأطفال وأبناء الجاليات العربية والأجنبية من سكان مدينة الرياض وماحولها ويمنحهم فرصة التعبير عن فرحتهم بعيد الفطر المبارك.

وأشار إلى تخصيص عدد كبير من الفعاليات التي تتناسب واهتمامات الشباب التي تشمل أنشطة ومنافسات رياضية وعروض الإثارة والتحدي وسباقات السيارات والدراجات النارية التي تقام في مواقع مجهزة بكل وسائل السلامة والأمان وتحت إشراف مختصين محترفين في هذه الأنشطة.

ودعا البطحي، سكان وزوار الرياض للمشاركة في احتفالات عيد الفطر والاستفادة من البرامج الترفيهية والثقافية والتراثية والفنية، التي تعرض في مواقع الفعاليات، والتعاون مع الفرق الميدانية والإشرافية في جميع مواقع عيد الرياض، مؤكداً ترحيب الأمانة بالآراء والمقترحات التي يمكن أن تسهم في إثراء فعاليات العيد وتدعم جهود الأمانة في مجالات خدمة المجتمع.

وفي إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، خصصت أمانة منطقة الرياض 6 آلاف موظف وعامل يدعمهم أكثر من 1700 آلية ومعدة لتنفيذ الخطة التشغيلية لنظافة مصليات العيد، ومواقع احتفالات الأمانة بعيد الفطر المبارك وتهيئة الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال سكان

مدينة الرياض طوال أيام العيد.

وأكد البطحي أن الخطة التشغيلية في عيد الفطر المبارك تستهدف الوصول لأعلى مستويات الجودة في تهيئة ونظافة مصليات العيد ومواقع احتفالات عيد الرياض والحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية، من خلال نشر فرق عمل ودوريات تعمل على مدار الساعة في تنفيذ برامج النظافة في جميع أحياء العاصمة الرياض،مشيراً إلى أن مركز الأمانة عبر الرقم 940 يعمل على مدار الساعة لاستقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى .