 تشديد أوروبي “جديد من نوعه” على تأشيرات الدخول | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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تشديد أوروبي “جديد من نوعه” على تأشيرات الدخول

تشديد أوروبي “جديد من نوعه” على تأشيرات الدخول
رويترز

ستحد دول الاتحاد الأوروبي من منح تأشيرات دخول للدول الأجنبية التي ترفض استعادة مواطنيها الذين ليس لهم حق اللجوء في أوروبا، وفق تصريحات دبلوماسي أوروبي، الجمعة.
ويشن الاتحاد الأوروبي حملة على الهجرة في أعقاب زيادة في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط منذ 2014.

وإيطاليا البوابة الرئيسية للاتحاد الأوروبي، ويُعد معظم الذين يصلون إلى شواطئ أوروبا بعد ركوب سفن للمهربين في أفريقيا عمالا مهاجرين بشكل غير قانوني.

وغالبا ما ترفض بعض الدول، ومن بينها بنغلادش ونيجيريا، قبول مواطنيها مرة أخرى، وضاعف الاتحاد الأوروبي جهوده في الآونة الأخيرة للتعجيل بعودة مثل هؤلاء الأشخاص.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون خلال اجتماع استمر يومين في بروكسل على استخدام “كل الوسائل الممكنة بما في ذلك (..) إعادة تقييم سياسة التأشيرات بالنسبة لدول ثالثة”.

وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي ” بوسعنا استخدام التأشيرات لإقناعها (الدول) بقبول العائدين”. وأضاف أن هذه الخطوة ستستهدف من بين خطوات أخرى النخبة الحاكمة في تلك الدول لأنها تستطيع القيام برحلات إلى أوروبا، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية لابد أن تكون جزءا من هذه الجهود.

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