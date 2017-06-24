 حادثة غريبة.. عنزة تلد مخلوقا يشبه الإنسان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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حادثة غريبة.. عنزة تلد مخلوقا يشبه الإنسان

حادثة غريبة.. عنزة تلد مخلوقا يشبه الإنسان
المناطق - الرياض

ذكر موقع “ميديا أون لاين” أن سكان إحدى القرى في جنوب إفريقيا أصيبوا بالذعر مؤخرا بعد أنباء تحدثت عن عنزة وضعت مخلوقا على هيئة إنسان في قريتهم.

وأكد سكان المنطقة، أن الماعز الصغيرة تشبه الإنسان تماما وولدت بيدين ورجلين ووجه وشعر ورأس إنسان وأعضاء تناسلية شبيهة بالبشرية.

وذكروا أن المخلوق الذي ولدته العنزة كان أنثى ومات عقب ولادته بساعات نتيجة عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له نظرا للخوف الذي خيم على قريتهم وتوجسهم لنذير الشؤم حسب معتقادهم الذي قد يجلب الخراب على قريتهم بهذه الولادة.

الأطباء الذين وصلوا إلى القرية المشار إليها أكدوا صحة الصور الملتقطة للمخلوق المذكور ولفتوا إلى أن ولادته ليست إلا طفرة ماعز للطبيعة وقوانين الاحتمال دورها فيها.

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