 دراسة: الأطعمة عالية الدهون تسبب الالتهابات للجهاز الهضمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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دراسة: الأطعمة عالية الدهون تسبب الالتهابات للجهاز الهضمي

دراسة: الأطعمة عالية الدهون تسبب الالتهابات للجهاز الهضمي
المناطق - الرياض

أفادت دراسة أميركية حديثة أن اتباع  نظام غذائي عالي  الدهون قد يؤدي إلى انخفاض بكتيريا الأمعاء “النافعة” التي تحارب الالتهابات الضارة في  الجهاز الهضمي، ويؤثر بشكل سلبي على مرضى “كرون”.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب بجامعة “كيس وسترن ريسرف”، ونشروا نتائجها، اليوم السبت، في الدورية الأميركية لتقدّم العلوم، بحسب ما أفادت به وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأوضح الباحثون أن  مرض كرون، عبارة عن التهاب مُزمن يصيب الجهاز الهضمي، ويستهدف جميع طبقات الجدار المعوي، ويسبب تورم  الأمعاء وإسهالا، ويؤثر على نصف مليون شخص في الولايات المتحدة.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون مجموعة من الفئران المصابة بمرض كرون.

وأثبتت النتائج أن الفئران التي تغذت على نظام غذائي عالي الدهون، وخاصة الدهون النباتية مثل زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو، انخفض لديها التنوع البكتيري الذي يحارب الالتهابات الضارة في الأمعاء بنسبة 30%.

ويوجد في جسم الإنسان مليارات من الأجسام الحية، وتشير  الأبحاث إلى أن هذه الأنواع من البكتيريا تؤثر على جهازنا المناعي، ولها أيضاً دور في المناعة الذاتية التي تنتج مباشرة بشكل تلقائي عند الإصابة ببعض الأمراض.

وقال ألكسندر رودريجيز بالاسيوس، قائد فريق البحث “إن النتيجة رائعة لأنها تعني أن مرضى كرون يمكن أن يستفيدوا بمقاومة الجسم للالتهابات عن طريق تبديل نوع الدهون فقط في غذائهم والابتعاد عن الأغذية عالية الدهون”.

وتتمثل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من  الدهون المشبعة في الزيوت “المهدرجة” مثل زيت النخيل وجوز الهند والزبدة والكريمة والدهون الحيوانية وجبن الماعز والشوكولاتة الداكنة وزيت السمك والمكسرات واللحوم المصنّعة.

وكانت دراسات سابقة حذرت من الأغذية عالية الدهون، باعتبارها لا تؤدي إلى زيادة الوزن فقط، بل يمكن أن تحدث دماراً في الدماغ البشرية، وتؤدي إلى ضعف الأداء الإدراكي.

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