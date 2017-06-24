بعد حريق برج لندن.. 27 برجا سكنيا فشل في اختبارات السلامة

أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، فشل 27 برجا سكنيا في اختبارات إجراءات السلامة التي بدأت بعد حريق برج “غرينفيل” الذي أودى بحياة 79 شخصا.

وأوضحت وزارة المجتمعات والحكومة المحلية، أن 27 مبنى من لندن في الجنوب الشرقي إلى مانشستر في الشمال وبلايموث على الساحل الجنوبي الغربي، فشل في اختبارات السلامة.

واضطر قرابة أربعة آلاف ساكن تقريبا لمغادرة خمسة أبراج سكنية في شمال لندن، في وقت متأخر من مساء الجمعة، بعد أن قال رجال الإطفاء إن المباني غير آمنة.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن موظفي الحكومة المحليين سيعملون مع فرق الإطفاء لتحديد الإجراءات اللازمة.