الصين.. انهيار أرضي يطمر البيوت والسكان وفقدان 140 شخصاً

فقد أكثر من 140 شخصا اليوم إثر انهيار أرضي كبير في قرية جبلية في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن انزلاقا للتربة حصل جراء انهيار جزء من أحد جبال منطقة التيبت في ولاية تشيانغ في آبا متسببا بدمار أكثر من 40 منزلا في بلدة شينمو وفقدان مئات الأشخاص، وأدى إلى انسداد مجرى أحد الأنهر وقطع الطرق.

وأعلن بيان للحكومة المحلية أن فرق الطوارئ تتعامل مع “كارثة جيولوجية من الفئة الأولى”، مضيفا أنه لم يجر بعد إحصاء شامل للأضرار التي خلفها الانهيار الأرضي.

إلى ذلك ذكرت حكومة مقاطعة سيتشوان في وقت سابق أن انزلاقا أرضيا وقع صباح اليوم أدى إلى دفن 46 شخصا، وفقدان 141 آخرين.

وأعلن وانغ يونغبو أحد المسؤولين المحليين أن المؤشرات الحيوية للناجين “ضعيفة”.

بدوره قال مسؤول في الشرطة المحلية إن الأمطار الغزيرة التي انهمرت في المنطقة في الأيام الأخيرة أدت إلى انزلاق التربة، “هناك أطنان من الصخور، إنها منطقة زلازل، لا تنمو فيها الأشجار بكثرة” لتساعد على احتواء فائض الأمطار والحؤول دون حصول الانهيارات الأرضية.

وحث الرئيس الصيني شي جين بينغ عمال الإنقاذ على “بذل كل الجهود” في عمليات البحث عن ناجين، حيث يشارك حوالي 500 شخص في عمليات الإنقاذ حسب التلفزيون الرسمي.

ويتوقع المرصد الصيني للأحوال الجوية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في أجزاء من سيتشوان ومقاطعات أخرى جنوب غرب البلاد.

ويبقى انزلاق التربة الذي وقع في 1991 وأدى إلى مقتل 216 شخصا في مقاطعة يونان جنوب غرب البلاد هو الأكثر ضررا.