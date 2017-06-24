بعد نشرها رسالة خطيرة .. أنباء عن إغلاق قناة بداية

ذكرت مصادر أنه صدرت توجيهات بإيقاف بث قناة “بداية” الفضائية، غير أنه لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي صحة الأمر.

وأوضحت المصادر أن التوجيهات تضمنت إيقاف بث القناة لحين إشعار آخر.

وذكرت المصادر بحسب صحيفة “عين اليوم” أن سبب الإيقاف هو نشر عبارة وُصفت بالمسيئة وغير اللائقة على الشريط الإعلاني أسفل الشاشة.

ونشط على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم “إغلاق قناه بدايه” تداول فيه المغردون الخبر، مشيرين إلى أنه تم قطع بث القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم.

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة أنباء عن إغلاق قناة “بداية” السعودية بسبب خطأ وقعت فيه إدارتها.

ورغم نفي القناة سابقا لشائعات مشابهة تحدثت عن إغلاقها، لكن خبر إغلاقها عاد بقوة هذه المرة عبر هاشتاغ #اغلاق_قناه_بداية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

