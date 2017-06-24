فيديو مؤثر لأب يعثر على طفله المفقود بالحرم المكي

تمكن رجال الأمن بالحرم المكي من العثور على طفل مفقود من جنسية آسيوية حيث كانت لحظة لقائه بوالده مؤثرة للغاية، شارك فيها ضابط من أمن الحرم.

وأظهر مقطع فيديو والد الطفل وبدا أنه من الجنسية الباكستانية، قادمًا مع رجل الأمن ويبدو عليه القلق، فيما كان رجل أمن آخر يحمل الطفل بعد العثور عليه، بكل حنان، ليهدئ من روعه، وما أن شاهده والده حتى أسرع الخطى إليه واحتضنه وأجهش بالبكاء.

وتقدم أحد الضباط من الوالد الذي كان لا يزال يحتضن طفله من فرحة العثور عليه، وربت على كتفه، وقبل رأسه في صورة معبرة، لمشاركة الضابط للوالد تلك اللحظة الشجية.