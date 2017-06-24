 مصادر: اتجاه لبيع حقوق التسمية في 10 من محطات بـ “قطار الرياض” للقطاع الخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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مصادر: اتجاه لبيع حقوق التسمية في 10 من محطات بـ “قطار الرياض” للقطاع الخاص

مصادر: اتجاه لبيع حقوق التسمية في 10 من محطات بـ “قطار الرياض” للقطاع الخاص
المناطق - الرياض

كشفت مصادر في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن الهيئة تدرس بيع حقوق التسمية في 10 محطات بقطار الرياض للقطاع الخاص، وذلك من خلال طرحها في مزايدة.

وقالت المصادر إن الهيئة تسعى من ذلك لتوفير فرص استثنائية لمنشآت القطاع الخاص لعرض علاماتها التجارية على 10 من محطات المترو الـ 85، مبينةً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن ذلك يتيح لهذه المنشآت منصة تسويقية للتعريف بمنتجاتها لمئات الآلاف من مستخدمي المترو يومياً.

وأوضحت أن بيع حقوق التسمية للقطاع الخاص أمر معمول به في العديد من مشاريع النقل العام الكبرى في العالم.

وأبانت المصادر أن الهيئة ستقوم بتأجير 433 موقعاً استثمارياً، عبارة عن أكشاك ومواقع خدمات بيع آلية، تزيد مساحتها الإجمالية على 46 ألف متر مربع.

وذكرت أنه تم حتى الآن تم إنجاز نسبة 54% من مشروع “قطار الرياض”، لافتة إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة الكشف عن أحدث التطورات بالمشروع.

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