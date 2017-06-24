مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مشروع إفطار الصائم في عدن وأبين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ 28على التوالي توزيع مشروع إفطار صائم في محافظة عدن تستفيد منه جميع مديريات المحافظة وسيستمر التوزيع طيلة أيام الشهر الفضيل.

ويستهدف المشروع مديريات البريقة وخور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان حيث تم توزيع وجبات الإفطار في مساكن الطلاب ومخيم النازحين ودار التكافل الاجتماعي والمستشفى الجمهوري ومجمع 22 مايو ومستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ 28 على التوالي أعمال مشروعه لإفطار صائم في محافظة أبين تستفيد منه جميع مديريات المحافظة.

واستهدف المشروع توزيع وجبات الإفطار في زنجبار، والرازي، ومودية، ومسجد أبوبكر الصديق، والمسجد الكبير، ومسجد الخير إضافة إلى إفطار عابري السبيل في الخط السفري بمحافظة أبين.

ويأتي هذا المشروع للتخفيف من معاناة الأهالي في هذا الشهر الفضيل ، وفي إطار الجهود الإنسانية التي ينفذها المركز تجاه الشعب اليمني في مختلف المجالات ومنها هذا المشروع الذي يستفيد منه 234,000 شخص في ست محافظات يمنية هي عدن ، أبين ، لحج ، الضالع ، مأرب ، وتعز ، ويتم توزيع هذه الوجبات للفئات الأكثر احتياجًا .

