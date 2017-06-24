مركز الفلك الدولي: رؤية هلال العيد من الأردن ظهر اليوم بتقنية التصوير الفلكي

أعلن مركز الفلك الدولي رؤية هلال عيد الفطر من العاصمة الأردنية عمّان ظهر اليوم السبت.‬

وقال المركز عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن رؤية هلال العيد تمت بتقنية التصوير الفلكي، مضيفاً أن الرصد تم بالتعاون مع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وجامعة آل البيت والجمعية الفلكية الأردنية.‬

ويتخذ مركز الفلك الدولي من مدينة أبوظبي مقرا له، وهو يعنى بالشؤون الفلكية، وبرزت الحاجة له ليكون مرجعا علميا للمهتمين بالعلوم الفلكية (مؤسسات وأفراداً) سواء محليا أو عالميا.

ويضم المركز في عضويته خبراء ومتخصصين في علم الفلك في شتى مجالاته، وطبيعة أنشطة المركز الدولية تتطلب أن يكون أعضاء المركز منتشرون في العديد من دول العالم.

ومن أهم أنشطة المركز هي المشروع الإسلامي لرصد الأهلة و برنامج مراقبة سقوط الأقمار الصناعية، وغيرها من الأنشطة الفلكية العامة التي يقوم بها المركز محليا ودوليا.