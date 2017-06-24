 المملكة تعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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المملكة تعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

المملكة تعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك
المناطق - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي :
القرار رقم ( 97 / هـ ) وتاريخ 29 / 9 / 1438هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1438هـ ، وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ومراصد الترائي والنظر فيه وتأمله ؛ فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر شوال مغرب هذا اليوم في بعض المحافظات والمراكز ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ، فإن المحكمة العليا تقرر : أن يوم غدٍ الأحد 1 / 10 / 1438هـ بحسب تقويم أم القرى – الموافق 25 / 6 / 2017م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده ، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية ، والمقيمين بها من المسلمين ، وجميع الأمة الإسلامية بهذا العيد المبارك ، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم ، وأعمالهم الصالحة ، وأن يجمع شملهم ، ويوحد كلمتهم ، ويصلح ذات بينهم ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ، ويعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمة الإسلامية في عز ونصر وتمكين ، إنه سبحانه قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رئيس وأعضاء المحكمة العليا
عضو عضو عضو
عبدالعزيز بن إبراهيم الحصين د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان أحمد بن حمد المزروع
عضو عضو
محمد بن شريم الشعبي أحمد بن مقبول حكمي
عضو عضو
سعد بن محمد الغامدي عبدالعزيز بن عبدالله المجلي السبيعي
رئيس المحكمة العليا
غيهب بن محمد الغيهب

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