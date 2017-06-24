 الرئيس السيسي يصدق على اتفاقية تيران وصنافير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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الرئيس السيسي يصدق على اتفاقية تيران وصنافير

الرئيس السيسي يصدق على اتفاقية تيران وصنافير
المناطق ـ القاهرة

أشار مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي، اليوم السبت، إلى أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية “تيران وصنافير”، بعد موافقة مجلس النواب عليها.
كان مجلس النواب المصري، وافق خلال الشهر الجاري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وقال رئيس جنة الأمن القومي، اللواء كمال عامر، للمحررين البرلمانيين: “بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة والخرائط تأكدنا من تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ومن ثم كان ذلك منطلقاً في الموافقة على الاتفاقية”.
وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقرير أصدرته بعد اجتماعها: “نظراً لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالي فإن تبعية هاتين الجزيرتين تكون للمملكة العربية السعودية”.

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