 خادم الحرمين وولي العهد يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

خادم الحرمين وولي العهد يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
المناطق - واس

جرياً على العادة الملكية بالتواصل مع قادة الدول الإسلامية ، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – برقيات تهنئة لإخوانهم ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هذا العام 1438هـ ، متوجهين إلى الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين ومزيد من الأمن والاستقرار ، إنه سميع مجيب.

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