 العلاقات والمراسم بمحافظة الخرج توضح جدول المحافظ بعيد الفطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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العلاقات والمراسم بمحافظة الخرج توضح جدول المحافظ بعيد الفطر

العلاقات والمراسم بمحافظة الخرج توضح جدول المحافظ بعيد الفطر
المناطق - الخرج
أعلنت العلاقات والمراسم بمحافظة الخرج  برنامج سعادة  محافظ محافظة الخرج بالإنابة الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني محافظ الخرج بعيد الفطر المبارك لهذا العام :

حيث سيؤدي صلاة العيد بمصلى العيد الكبير بوسط السيح حي السلام ،
بعدها مباشرةً سوف يستقبل سعادته  الاهالي ورؤساء المراكز والمعرفين والادارات الحكومية المهنئين بالعيد بديوان المحافظة و تناول الافطار بصالة الطعام بالمحافظة

بعد ذلك سوف يقوم زيارةالمنومين بمستشفى الملك خالد بالخرج الساعة ٧ صباحا

وفي المساء حضور حفل عيد الفطر المبارك وصيف الخرج ٣٨ ببرج المياه بعد صلاة العشاء

أما في ثاني أيام العيد  حضور حفل اهالي مركز السلمية بعد صلاة العشاء .

أوضح ذلك الأستاذ فهد بن مشنان السهلي من العلاقات العامة والمراسم بمحافظة الخرج.

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