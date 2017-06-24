العلاقات والمراسم بمحافظة الخرج توضح جدول المحافظ بعيد الفطر

أعلنت العلاقات والمراسم بمحافظة الخرج برنامج سعادة محافظ محافظة الخرج بالإنابة الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني محافظ الخرج بعيد الفطر المبارك لهذا العام :
حيث سيؤدي صلاة العيد بمصلى العيد الكبير بوسط السيح حي السلام ،
حيث سيؤدي صلاة العيد بمصلى العيد الكبير بوسط السيح حي السلام ،
بعدها مباشرةً سوف يستقبل سعادته الاهالي ورؤساء المراكز والمعرفين والادارات الحكومية المهنئين بالعيد بديوان المحافظة و تناول الافطار بصالة الطعام بالمحافظة
بعد ذلك سوف يقوم زيارةالمنومين بمستشفى الملك خالد بالخرج الساعة ٧ صباحا
وفي المساء حضور حفل عيد الفطر المبارك وصيف الخرج ٣٨ ببرج المياه بعد صلاة العشاء
أما في ثاني أيام العيد حضور حفل اهالي مركز السلمية بعد صلاة العشاء .
أوضح ذلك الأستاذ فهد بن مشنان السهلي من العلاقات العامة والمراسم بمحافظة الخرج.
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