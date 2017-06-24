العلاقات والمراسم بمحافظة الخرج توضح جدول المحافظ بعيد الفطر

أعلنت العلاقات والمراسم بمحافظة الخرج برنامج سعادة محافظ محافظة الخرج بالإنابة الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني محافظ الخرج بعيد الفطر المبارك لهذا العام :

حيث سيؤدي صلاة العيد بمصلى العيد الكبير بوسط السيح حي السلام ،

بعدها مباشرةً سوف يستقبل سعادته الاهالي ورؤساء المراكز والمعرفين والادارات الحكومية المهنئين بالعيد بديوان المحافظة و تناول الافطار بصالة الطعام بالمحافظة

بعد ذلك سوف يقوم زيارةالمنومين بمستشفى الملك خالد بالخرج الساعة ٧ صباحا

وفي المساء حضور حفل عيد الفطر المبارك وصيف الخرج ٣٨ ببرج المياه بعد صلاة العشاء

أما في ثاني أيام العيد حضور حفل اهالي مركز السلمية بعد صلاة العشاء .