أمير الشرقية يرعى غدا احتفالات اهالي المنطقة بعيد الفطر السعيد 2017

يرعى امير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، مساء غدا الاحد 25 يونيو 2017 حفل اهالي المنطقة بعيد الفطر السعيد 2017 ، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بصندوق المناسبات وذلك في الصالة الرياضية الخضراء بالدما م(الهيئة العامة للرياضة)عند الساعة 8 مساء.

ورفع رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان اسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو امير الشرقية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، كما هنأ صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان نائب امير المنطقة بالعيد داعيا المولى تعالى بان يوفق الجميع ويحفظ المملكة وابنائها ويعيده على جميع المسلمين باليمن والبركات.

وثمن العطيشان لسمو امير المنطقة على رعاية سموه وتشريفه حفل اهالي المنطقة الشرقية لهذا العام 2017 مؤكدا بان الرعاية تمثل دعما كبيرا لغرفة الشرقية ممثلة بصندوق المناسبات حتى تلبي طموحات الاهالي ورغبات الشريحة الكبيرة من زوار المنطقة خلال فترة العيد.

وقال العطيشان الغرفة كعادتها تجري استعداداتها منذ وقت مبكر من هذا العام لتنظيم الحفل الذي يحظى بتشريف سمو امير المنطقة وحضور سمو نائبه والبرنامج الترفيهي المصاحب له – وهو أحد المناسبات والفعاليات التي يتبناها صندوق المناسبات بالغرفة-مشيرا الى تنوع الفعاليات والاعمال التي ستقدم خلال ايام العيد وتميزها، مؤكدا بان مسار العمل يسير وفق خطة عمل طويلة تتخللها العديد من الاجراءات والتنسيقات مع الجهات الحكومية المعنية بالإضافة الى الجهات الداعمة، مشيدا بالأدوار الكبيرة التي تبذل كل عام من جميع المشاركين في فرق العمل من اجل انجاح الحفل، التي يقوم بها كافة المعنيين من الجهات الحكومية، والاهلية، ورجال الاعمال، واعضاء اللجان العاملة.

واوضح العطيشان بان المنطقة الشرقية عرفت باحترافيتها في تنظيم الاحداث والمناسبات الجماهيرية والتي تمتد الى اكثر من اسبوع، مؤكدا على مواصلة المشوار لتحقيق رغبات اهالي وزوار المنطقة خلال فترة عيد الفطر السعيد من خلال الاداء العالي والاحترافية في تقديم المميز دائما.

وقال العطيشان إن العمل منذ بدأ لم يتوقف، مثمنا تفاعل جميع الجهات الحكومية والاهلية وعلى رأسهم إمارة المنطقة الشرقية ورجال الاعمال، حيث استطاع فريق العمل انجاز جميع المتطلبات في الاوقات المحددة. واثنى العطيشان على جميع العاملين في برنامج الحفل، مؤكدا على حس المسؤولية العالي الذي يملكونه وقدراتهم في الابداع والابتكار وتنفيذ ما يطلب بأعلى جودة.

عروض الاكروبات الصيني وفرقة “كراميش” ضمن البرنامج الترفيهي

من جهته قال امين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ان الصالة الخضراء ترتدي اليوم زينة العيد لتستقبل اهالي المنطقة وزوارها بحلة جديدة وامكانات عالية، حيث نفذت خطة العمل الرؤية المرسومة للحفل التي تتضمن شكلا جديدا لمسرح الفعاليات ومفاجآت ستكون سارة للحضور. ولفت الوابل الحفل ينطلق بلوحة وطنية تعبر عن حب وولاء السعوديين لوطنهم وقيادتهم بعنوان (منبع الخير)، الذي كتب كلماتها الشاعر مانع بن شيبان، ولحنها هيثم الهزوم، وغناهامحمد العالي وسلطان الراشد وهيثم الهزوم، كما رسمت اللوحة بمشاركة أكثر من ٧٠ شخص، فيما رسمت لها صورة اخراجية حديثة وجذابة من اخراج مروان الرحباني.

وقال الوابل بان فقرات الحفل ستتواصل حيث يستمتع الجميع على انغام العرضة السعودية ، كما سيكون للأطفال موعدا مع عروض مسرحية (أرض الثلج) بشخصياتها الكارتونية المحببة لديهم، وايضا عروضا اخرى لفرقة كراميش الانشادية.

كما تختتم فعاليات اليوم الاول بعروض للالعاب النارية في الواجهة البحرية بالدمام، واخرى مماثلة في ساحة الاحتفالات في بقيق، لافتا الى ان الالعاب النارية ستضيء سماء المنطقة باشكال حديثة وتصاميم مميزة سيستمتع بها زوار واهالي المنطقة.

وقال الوابل إن الحفل والفعاليات المصاحبة له تحظى بشعبية واهتمام كبيرين من قبل اهالي المنطقة وزوارها من مواطنين ومقيمين، حيث ترصد الغرفة ذلك الاهتمام من خلال مواقعها التفاعلية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد الزيارات لموقع الحفل الالكتروني عطفا على التواجد الميداني، مشيرا الى ان الحفل سيلبي رغباتهم من خلال اكثر من 40 فعالية فنية وترفيهية تقام في مواقع مختلفة.

ولفت الوابل الى انه حرصا على راحة وامان الحضور للصالة الرياضية الخضراء فقد تم تهيئتها لاستقبال الضيوف حيث تم مناقشة آلية الدخول والخروج، وتخصيص اماكن للسيدات حيث يتوقع ان يشهد الحفل حضورا كبيرا.

فعاليات اليوم الثاني

وأضاف الوابل، انه في اليوم الثاني ستتواصل الفعاليات في الصالة الرياضية الخضراء من الساعة 8.30 مساء وحتى 10.30 مساء حيث سيكون الحضور على موعد مع عروض متكررة للأكروبات الصيني، تليها عند الساعة 9 مساء اللوحة الوطنية بعنوان (منبع الخير)، ثم عرضا لمسرحية (أرض الثلج) عند الساعة 9.30 مساء،وعرضا اخرا للاروبات الصيني عند الساعة الساعة 10 مساء، واخيرا عروضا لفرقة كراميش الانشادية عند الساعة 10.30 مساء، كما ستنطلق عند الساعة 4 عصرا وتستمر حتى 11 مساء الفعاليات في مجمع الراشد التجاري ودارين مول ومسرح الطفل وخيمة الفعاليات الواقعتين على كورنيش الخبر.

10 الاف طلقة نارية ترتسم في سماء الشرقية في 7 محافظات

تزين سماء المنطقة الشرقية 10 الف طلقة من الالعاب النارية تطلق في 7 محافظات ، تتوزع بين الدمام والخبر والجبيل ورأس تنورة وبقيق والخفجي والنعيرية، حيث تنطلق عند الساعة 9.30 مساء.

ويشهد اول يوم العيد اطلاق الالعاب في الواجهة البحرية بالدمام وساحة الاحتفالات في بقيق ، فيما تنطلق ثاني ايام العيد في الواجهة البحرية بالخبر ، وساحة الاحتفالات في الجبيل والنعيرية،، وتستمر عروض الالعاب النارية في ثالث ايام العيد الالعاب النارية في كورنيش محافظة رأس تنورة، ومحافظة الخفجي.

وتعتبر فقرات الألعاب النارية من أكثر الفقرات التي تحظى بإقبال كبير من الصغار والكبار من الجنسين، ويحرص الآلاف على مشاهدتها والاستمتاع بها في الاحتفالات التي تقام في الأماكن المفتوحة، حيث يستعد فريق مختص لإطلاق هذه الالعاب بطريقة الكترونية حديثة حيث صممت الالعاب بالوان واشكال جديدة جذابة هذا العام، بالاتفاق مع جهات متخصصة وصاحبة خبرة، في إطلاق تلك الألعاب.

لوحة (منبع الخير) الوطنية تستعرض بناء الدولة ومقوماتها

ينتظر زوار المنطقة الشرقية ماذا سيقدم مخرج الملاحم مروان الرحباني، بعد ملحمة “الفارس” الذي كتب كلماتها الشيخ محمد بن براشد ال مكتوم، وقدمت في أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث من المؤكد ان يشهد حفل الافتتاح عروضا مبهرة تتخلل اللوحة الوطنية (منبع الخير) للشاعر مانع بن شيبان.

وتتناول اللوحة الاولى تراث المنطقة الشرقية في المملكة والسلوك اليومي لأهالي الخليج العربي في السعي لتوفير لقمة العيش من خلال مصادر الرزق القديمة والمتعارف عليها قبل ظهور النفط.

وتتناول اللوحة الثانية، بداية توحيد المملكة على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود، والحقبة الجديدة بعداكتشاف النفط وبداية عصر جديد من الرخاء والتطوير ومحاربة الامية، كما تتناول عطاء المملكة في شتى المجالات لتصبح المملكة على قائمة الدول العربية على المستوى الاقتصاد والتعليم، وشتى مجالات بسواعد ابناءها، وتحتل مراتب مميزة في التصنيفات العالمية.

واما اللوحة الثالثة فتتناول مستقبل المملكة انطلاقا من رؤيتها للعام٢٠٣٠ وماتحمله من مبادئ واهداف جليلة، كل ذلك يعكسه للواقع إخراج تلفزيوني مبهر ينتظر الجمهور.

مطلع اللوحة الأولى:

يا بلد الامجاد و فعول الرجال *موطن العزة والعلم اليقين

من تأسستي وحن في ظلال *تحت ظلك نتقي حر السنين

مطلع اللوحة الثانية:

يا دار حن جنودك لا طلبتيها *قاداتنا جعل رب البيت يحميها

يا منبع الخير يا دار السعوديه *الخير كله ورب البيت يسقيها

مطلع اللوحة الثالثة:

يا سيدي سلمان قايد وطنا * يا عزنا يا تاجنا يا فخرنا

نذكر ولي عهدك وسيف ن بيمناك * محمد إبن سلمان طيبه مَلَكنا

المملكة صارت على أعلى قمة * رؤية جديدة جددت من املنا



