وكيل امارة الباحة يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد

رفع وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، آسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع .

وقال الدكتور الشمري ” نبايعكم سيدي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي اليسر والعسر ، مع صادق الدعاء لسموكم الكريم بالعون والتوفيق والسداد “، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا وباني نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ وأن يديم على وطننا ازدهاره وتقدمه .