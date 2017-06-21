 سبب توقف بث قناة ” بداية “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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سبب توقف بث قناة ” بداية “

سبب توقف بث قناة ” بداية “
المناطق _الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أنباء عن إغلاق قناة “بداية” السعودية بسبب خطأ وقعت فيه إدارتها.

وبرر الكاتب السعودي في صحيفة “الوطن” فهد الأحمري، إغلاق القناة، بما وصفه بـ”رسالة خطيرة” نشرتها القناة عبر الشريط الإخباري، جاء فيه أن “قبائل تميم لا تبايع الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد”.

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وقال الإعلامي “منصور الخميس” تعليقا على نبأ إغلاق القناة: “توقف بث قناة #بداية .. يبدو أنها السقطة الأخيرة بعد سقطات نجحت في تجاوزها.. هذه المرة ربما لن تنجح .. كل قناة تنتبه للشريط المتحرك”.

فيما ذكرت إحدى المتابعات “سيماف” أنه تم إغلاق القناة مدة عامين من قبل وزارة الإعلام.

بدورها، تساءلت “غادة” بالفعل عن حقيقة هذا النبأ، مطالبة أيضا بمحاسبة المسؤولين عن القناة: “قناة بداية بالشريط (( بني تميم لا تبايع محمد بن سلمان ومن تمير))؟؟! هل تغلق هالقناة ويحاسب المسؤول عنها؟!”.

ونفت “نوف” خبر إغلاق القناة، حيث علقت: “عبدالله النجيبان الآن في البث يقول قناه بدايه ماتقفلت بس فتره العيد”.

وأيدت “بنت المدينة”: “تم إغلاقها لتتجهز للعيد لِتصبح أجمل وتضغط المضغوطين أكثر بتألقها وانتصارها، وبداية باقية لنهاية”.

وتثير قناة “بداية” الجدل بين الفينة والأخرى حول محتواها، ففريق من السعوديين يرون برامجها تحريضا على الفساد الأخلاقي، فيما يدافع عنها فريق آخر، مبررين أن هناك قنوات أولى بالمقاطعة والإغلاق بالنظر إلى محتواها ومضمونها الأكثر فسادا، على حد تعبيرهم.

وأنهت الجدل هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتصريحها: نظرا لما تم رصده من مخالفات على قناة #بداية وانتهاء ترخيصها فقد تم ايقاف بث القناة حتى اشعار آخر

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