 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي
المناطق _واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، اتصالاً هاتفيًّا، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأ خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة ، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالعزة والسؤدد .

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