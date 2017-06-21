خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، اتصالاً هاتفيًّا، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأ خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة ، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالعزة والسؤدد .