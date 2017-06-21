 أمير جازان يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير جازان يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين

أمير جازان يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين
المناطق _أمل بهكلي

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان – بمشيئة الله تعالى – صباح غد ، صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان, فيما يستقبل بقصر سموه المهنئين بالعيد السعيد عقب الصلاة .
ويقوم سموه بزيارة فضيلة رئيس محكمة الاستئناف الشيخ علي شيبان العامري ومعايدة أبناء دار التربية الاجتماعية، ويعايد المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد المركزي بهذه المناسبة .
ويستقبل سمو أمير منطقة جازان ثاني أيام العيد المحافظين ورؤساء المركز والمشائخ وجموع المهنئين بعيد الفطر المبارك .

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