 أمانة الجوف ترفع 6700 طن من النفايات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا

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أمانة الجوف ترفع 6700 طن من النفايات

أمانة الجوف ترفع 6700 طن من النفايات
المناطق _محمد الحسن

رفعت أمانة منطقة الجوف ممثلة بوكالة الخدمات الإدارة العامة  للنظافة 6700 طن كمية نفايات منزلية بمدينة سكاكا
وذلك خلال شهر رمضان المبارك كما قامت إدارة النظافة بإزالة 8480 م3 كمية أنقاض بأماكن مختلفة بالمدينة . كما تم غسل وتنظيف 1320 برميل و 300 حاوية خلال شهر رمضان المبارك
كما انه تم غسيل كافة المجسمات الجمالية والأرضيات بالماء
بالإضافة لغسل الارصفة وصيانة ونظافة دورات المياه بالمنتزهات والحدائق لاستقبال عيد الفطر السعيد يأتي ذلك بمتابعة وتوجيه أمين المنطقة المهندس عجب بن عبدالله
القحطاني .
وتهيب امانة المنطقة المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة
من خلال المحافظة على نظافة المدينة ووضع النفايات بالأماكن المخصصة لها والإبلاغ عن أي مخالفات عبر رقم الطوارئ 940

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