برج الساعة بمكة المكرمة يُطلق أضواء الليزر مُعلناً حلول عيد الفطر

أطلق برج الساعة في مكة المكرمة مساء اليوم (السبت)، أضواء الليزر مُعلناً حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ.

وأظهرت الصورة شعاع الليزر وهو ينطلق من قمة الساعة إلى أعلى، بلون أزرق جميل خلاب، فرحة بعيد الفطر، من أطهر بقعة على وجه الأرض.