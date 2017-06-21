الإفراج عن سجينة مصرية تخطت مائة عام

أفرجت السلطات المصرية، السبت (24 يونيو 2017)، عن امرأة طاعنة في السن تبلغ من العمر 103 أعوام في إطار عفو رئاسي عن مئات السجناء بمناسبة عيد الفطر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أمس الجمعة قرارًا بالعفو عن 502 سجين، بينهم 25 امرأة وشبان محبوسون في قضايا تظاهر.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن إدارة سجن أسيوط العمومي أفرجت عن فتحية أبو حشيش بعد عرضها على لجنة طبية بالسجن، نظرًا لسوء حالتها الصحية.

ووُصفت المرأة بأنها “تعد أكبر معمرة في السجون المصرية”، وكانت تقضي عقوبة السجن لمدة 25 عامًا بعد إدانتها بقتل ابنها.