الكويت تسلم قائمة مطالب إلى قطر لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات وتتضمن 13 بندا

سلمت دولة الكويت قائمة بمطالب “مصر والسعودية والإمارات والبحرين ” إلى قطر لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية ، وتتضمن 13 بندا يتم الموافقة عليهم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.

وشملت قائمة المطالب، إغلاق قناة الجزيرة، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإنهاء التعاون مع تركيا، إعلان قطر عن قطع علاقاتها بكافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وجماعات أخرى بينها حزب الله والقاعدة وداعش.

كما تتضمن القائمة، عدم تجنيس قطر لمواطني الدول الأربع المقاطعة وتسلم جميع الأشخاص المطلوبين لدى الدول الأربع فيما يتصل بالإرهاب، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة جماعات إرهابية.

وفيما يلي قائمة المطالَب :

أولا:إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران وإغلاق الملحقيات ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية والاقتصار على التعاون التجارى مع إيران بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وامريكيا على إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أى تعاون عسكرى او استخباراتى مع إيران.

ثانيا: قيام قطر بالإغلاق الفورى للقاعدة العسكرية التركية الجارى إنشاؤها حاليا ووقف أى تعاون عسكرى مع تركيا داخلي الأراضى القطرية .

ثالثا: إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها (الإخوان المسلمين – داعش – القاعدة – فتح الشام ( جبهة النصرة سابقا ) – حزب الله ) وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم الى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التى سيعلن عنها.

رابعا: إيقاف كافة أشكال التمويل القطرى لأ أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذا ، المدرجين ضمن قوائم الإرهاب فى الدول الأربع، وكذا ، القوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها.

خامسا: قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع ،وكذا ، العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير

المنقولة لحين التسليم ،وعدم إيواء أى عناصر أخرى مستقبلا والالتزام بتقديم أى معلومات مطلوبة عن العناصر خصوصا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم.

سادسا: إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها .

سابعا: وقف التدخل فى شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأى مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع وإعادة كل من تم تجنيسه فى السابق بما يخالف قوانين وانظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تم

تجنيسه وتجنيه من هذه الدول الأربع وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الاربع وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.

ثامنا: التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية خلال السنوات

السابقة وسوف تحدد الالية فى الاتفاق الذى سيوقع مع قطر.

تاسعا: أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجى والعربى على كافة الأصعدة ( عسكريا – سياسيا –

اقتصاديا – اجتماعيا – امنيا ) بما يضمن الأمن القومى الخليجى والعربى وقيامها بتفعيل اتفاق الرياضى لعام

2013م واتفاق الرياضى التكميلى لعام 2014م

عاشرا: تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إضاح كافة أنواع الدعم

الذى قدم لهم.

حادى عشر: إغلاق كافة وسائل الإعلام التى تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر (على سبيل المثال: مواقع عربى

21 ، رصد، العربى الجديد ، مكملين، شرق ، ميدل إيست اى الخ.. وذلك على سبيل المثال لا الحصر)

ثانى عشر: كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية

ثالث عشر: سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة وآلية واضحة وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة

الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.