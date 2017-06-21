خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك البحرين على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.