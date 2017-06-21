 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن
المناطق _واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا اليوم من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك .
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

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