 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين الكويت تسلم قائمة مطالب إلى قطر لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات وتتضمن 13 بندا الإفراج عن سجينة مصرية تخطت مائة عام قرقاش: أي اتفاق قادم مع الدوحة يجب أن يشمل “ضمانات” برج الساعة بمكة المكرمة يُطلق أضواء الليزر مُعلناً حلول عيد الفطر أمانة الجوف ترفع 6700 طن من النفايات أمير جازان يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين معتمرون يستنكرون المحاولة الإرهابية الفاشلة التي استهدفت أمن المسجد الحرام خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي سبب توقف بث قناة ” بداية “

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني
المناطق _واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم, من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبر خلاله عن التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر نبيلة بهذه المناسبة السعيدة، داعيا الله العلي القدير أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالنماء والخيرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>