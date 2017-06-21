خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم, من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبر خلاله عن التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر نبيلة بهذه المناسبة السعيدة، داعيا الله العلي القدير أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالنماء والخيرات