 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

المناطق _واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قدّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك .
وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات .

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