 ترامب يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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ترامب يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

ترامب يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك
المناطق _واس

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب الرئيس الأمريكي في بيان صحفي صدر عن البيت الأبيض باسمه ونيابة عن الشعب الأمريكي عن أصدق التهاني للمسلمين بهذه المناسبة.
وقال “يشارك المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية المسلمين في جميع أنحاء العالم خلال شهر رمضان المبارك التركيز على الأجواء الإيمانية والأعمال الخيرية. وفي الوقت الذي يحتفلون فيه بالعيد مع العائلة والأصدقاء، فإنهم يواصلون تقاليد مساعدة الجيران ومشاركة مصادر العيش مع الناس في جميع مناحي الحياة.”
وأضاف أنه “خلال هذا العيد نتذكر أهمية الرحمة والنوايا الحسنة. وتجدد الولايات المتحدة مع المسلمين في جميع أنحاء العالم التزامها باحترام هذه القيم.”

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