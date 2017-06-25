المغرب تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال.. والعيد الاثنين

أعلنت مملكة المغرب عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، اليوم السبت، ليكون يوم غد الأحد المتمم لشهر رمضان، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك الاثنين.

وأعلنت السعودية، السبت (24 يونيو 2017)، وعدة دول عربية هي مصر وتونس وقطر والإمارات والبحرين والكويت وفلسطين والأردن والسودان واليمن، وسنة العراق ولبنان، أن غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

فيما أعلنت سلطنة عمان والمغرب عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء السبت، وعليه يكون الأحد المكمل لشهر رمضان، والاثنين أول أيام العيد.

وكان الديوان الملكي أعلن أن غدًا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أوضح -في بيان له- أن المحكمة العليا أعلنت ثبوت هلال شوال في سماء المملكة، وعلى ذلك فإن الأحد (24 يونيو 2017) هو أول أيام العيد.

وكان متراؤون بحوطة سدير وشقراء قد تمكنوا من رؤية هلال شهر شوال، وعليه فقد تم توثيق شهادات المترائين، ورفعها إلى المحكمة العليا لتقرر ثبوت الرؤية.