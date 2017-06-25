 مصر تلقي القبض على 6 أشخاص بتهمة التخطيط لتفجير كنيسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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مصر تلقي القبض على 6 أشخاص بتهمة التخطيط لتفجير كنيسة

مصر تلقي القبض على 6 أشخاص بتهمة التخطيط لتفجير كنيسة
المناطق _وكالات

قالت وزارة الداخلية المصرية السبت إن الشرطة ألقت القبض على ستة أشخاص في محافظة الإسكندرية بشمال البلاد بتهمة التخطيط لشن هجوم انتحاري على كنيسة، مشيرة إلى أن من بين المقبوض عليهم شخصين كانا يعتزمان تنفيذ هجمات انتحارية.

وقتل نحو 100 شخص في سلسلة هجمات استهدفت أقباطا مصريين منذ ديسمبر كانون الأول الماضي. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن هذه الهجمات التي شملت تفجير ثلاث كنائس وهجوم بالرصاص على مركبات تقل مسيحيين أثناء توجههم لزيارة أحد الأديرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم إن الستة كانوا يشكلون “خلية عنقودية” ويختبئون في شقة سكنية بمنطقة العوايد بالإسكندرية.

وأضافت أنهم كانوا قد شرعوا بالفعل في “اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية”.

وكان انتحاري فجر نفسه عند مدخل كنيسة في الإسكندرية في أبريل نيسان. وأسفر الهجوم عن مقتل 17 شخصا على الأقل بينهم عدد من عناصر الشرطة.

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