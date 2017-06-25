رئيس مركز الارطاوية ومدير المستشفى يعايدون مرضى الفشل الكلوي

قام سعادة رئيس مركز الارطاوية الاستاذ مسير الدويش يرافقه مدير المستشفى العام الاخصائي احمد بجاد بزيارة معايدة وتهنئة للمرضى بقسم الكلى بالمستشفى بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك ، وقد اطمأن رئيس المركز على المنومين وقدم لهم باقة من الورود داعيا لهم بالشفاء العاجل.

من جانبه شكر مدير إدارة التمريض بالمستشفى الأستاذ رائد ناصر المطيري لسعادة رئيس المركز ولمدير المستشفى هذه اللفتة الكريمة تجاه المنومين والمراجعين وتهنئتهم بعيد الفطر السعيد متمنيا لهم دوام الصحة والسلامة

وقال في حديثه للمناطق ان عدد المراجعين الذكور لقسم الكلى يناهز 12 مريضا و4 نساء من داخل الارطاوية والمراكز التي حولها ويحظون بعناية واهتمام من إدارة القسم بالمستشفى

وبين في معرض حديثه أن الإصابة بمرض الفشل الكلوي تعود في الغالب الى من يعانون امراض مزمنة كالضغط والسكري بالاضافة الى اسباب اخرى تتعلق بالمشاكل الخلقية.