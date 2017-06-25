نائب أمير الجوف يوجه بتحويل قيمة إعلانات التهاني للجمعيات الخيرية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، بعدم نشر إعلانات الترحيب أو التهاني عبر الصحف المحلية أو الإلكترونية أو وسائل الإعلام

المختلفة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه نائباً لأمير منطقة الجوف

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ودعا سمو الأمير عبد العزيز بن فهد المهنئين بتحويل المبالغ التي سيدفعونها للإعلانات، إلى الجمعيات الخيرية بالمنطقة كجمعيات البر وتحفيظ القرآن الكريم وإشعار مكتب سموه بذلك، مؤكداً أن ذلك

يعد من أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة، مقدراً لهم مشاعر المواطنين الطيبة التي غمروه بها قبل وصوله للمنطقة ، ودعا سموه الله أن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر ، وأن يعينه على تحقيق التطلعات.