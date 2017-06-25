جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل زكاة الفطر المبارك

بدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة دومة الجندل بالجوف استقبال زكاة الفطر المبارك من عموم المسلمين بمقرها على طريق الأمير سلطان بجانب مكتب التعليم .

وبارك مدير جمعية البر الخيرية بدومة الجندل الأستاذ سعدون بن أحمد الوشيح لقيادتنا الحكيمة بحلول عيد الفطر المبارك وللأمة الإسلامية سائلا الله أن يتقبل من المسلمين الصيام و القيام وان يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

يذكر أن جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تقع على طريق الأمير سلطان بحي الملك فهد والتواصل جوال رقم

0530322544

وحساب الجمعية بمصرف الراجحي رقم SA9480000213609010029034

موقع جمعية البر الخيرية بدومة الجندل على الانترنت

http://www.alkhiria.org/