 جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل زكاة الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل زكاة الفطر المبارك

جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل زكاة الفطر المبارك
المناطق- الجوف

بدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة دومة الجندل بالجوف استقبال زكاة الفطر المبارك من عموم المسلمين بمقرها على طريق الأمير سلطان بجانب مكتب التعليم  .

وبارك مدير جمعية البر الخيرية بدومة الجندل الأستاذ سعدون بن أحمد الوشيح لقيادتنا الحكيمة بحلول عيد الفطر المبارك وللأمة الإسلامية  سائلا الله أن يتقبل من المسلمين الصيام و القيام  وان يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

يذكر أن جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تقع على طريق الأمير سلطان بحي الملك فهد والتواصل جوال رقم
0530322544
وحساب الجمعية بمصرف الراجحي رقم SA9480000213609010029034
موقع جمعية البر الخيرية بدومة الجندل على الانترنت
http://www.alkhiria.org/

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