شرطة مكة تعلن القبض على المتحرش بطفل المجمع التجاري

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٨هـ تمكنت قوة التحريات الميدانية من ضبط شخص لقيامه بالتحرش بطفل بداخل أحد المتاجر .

وأضاف : تم تسليم القضية لمركز الشرطة المختص لسماع أقوال أطراف الدعوى وإحالة الأوراق رفق المتهم للنيابة العامة.

يذكر أن مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لشخص وهو يقوم بالتحرش بأحد الأطفال في مجمع تجاري .

وكان المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفاعل مع الوسم الذي تم تدشينه على “تويتر” بهذا الخصوص، وأكد بتشكيل فريق للتحقيق في المقطع والتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعتدي، وتطبيق العقوبات بحقه وفق نظام حماية الطفل.