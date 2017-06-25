 “ياشيبة أبوك.. أبو متعب الثاني ” شيلة جديدة في وزير الحرس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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“ياشيبة أبوك.. أبو متعب الثاني ” شيلة جديدة في وزير الحرس

المناطق- الرياض

كتب الشاعر مسلط الميموني قصيدة جديدة في مدح وزير الحرس الوطني الامير متعب بن عبدالله وقام بإخراجها كشيلة قام بأدائها طلال الميموني.

وتقول كلماتها:

ياشبيه ابوك .. ابو متعب الثاني

ياحبيب الشعب من حب عبدالله

انت يامتعب فحرنا في الاوطاني

فخرنا وفخر الحرس والوطن كله

طير شلوى متعب وطير حوراني

كل مدحا في سموه على حله

للزعل في عينه اشكال وألواني

وغن رضا مثل المطر هلته هله

دون داره كنه السيف شاماني

سيف سلمان الحزم لابغى سله

فالشدايد قايد وريس أركاني

وفي الرخا بشته يظل العرب ظله

متعب الأعداء على كل ميداني

فالمعارك يعقد الرأي ويحله

بعهد عبدالله وعهد سلماني

سيدي درع الحرس والوطن كله

 

 

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