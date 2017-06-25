 أمير الجوف يستقبل عبدالعزيز بن فهد لمباشرة عمله نائباً لأمير المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير الجوف يستقبل عبدالعزيز بن فهد لمباشرة عمله نائباً لأمير المنطقة

أمير الجوف يستقبل عبدالعزيز بن فهد لمباشرة عمله نائباً لأمير المنطقة
المناطق- محمد الحسن

يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مطار المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف الذي سيصل إلى المنطقة اليوم الأحد عند الساعة السابعة والنصف مساء إن شاء الله لمباشرة مهام عمله إثر صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف.
كما سيكون في استقبال سموه في المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن بدر بن عبد العزيز وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومدراء الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين والإعلاميين وجمع من المواطنين .
وقد رحب أبناء منطقة الجوف كافة في مقدم سمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، متمنين لسموه التوفيق والسداد لمواصلة جهود التنمية في المنطقة مع قائد البناء في الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز ” حفظه الله ” في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ” حفظهما الله ” ، داعين الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان .

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