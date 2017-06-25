تعرف خصائص الفراولة الصحية في معالجة الأمراض

أكدت دراسة بولونية أن الفراولة أو توت الأرض لها خصائص صحية، تتفوق فيها على الكثير من الفواكه والمواد الطبيعية، خاصة في معالجة الروماتيزم والربو وتصلب الشرايين وفقدان الشهية.

وأضافت الدراسة ،التي نشرت نتائجها اليوم الأحد، أن الفراولة ،بالإضافة الى منظرها الجميل ومذاقها اللذيذ ورائحتها الطيبة والأخاذة ،فإنها تعتبر من أكثر الفواكه معالجة للعديد من الأمراض ولها فوائد صحية جمة، كما لها إمكانية تنظيم وظيفة الكبد، الذي يتسبب إختلال وظيفته في الكثير من الأمراض الباطنية المستعصية، وكذا تحفيز الشهية للأشخاص الذي يعانون من الهزالة والضعف البنيوي.

وأشارت الدراسة الى أن الفراولة من الفواكه المعمرة والقليلة التي تجتمع فيها الكثير من الفيتامينات، كفيتامين “سي” و”بي 1 ” و”بي 2″ و”بي 3″ وكميات قليلة من فيتامين “أ”، وهي أيضا غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم والحديد والمانغنيز.

كما أن الدور العلاجي للفراولة لا يكمن فقط في فاكهتها الشهية، وإنما أيضا في أوراقها وجذورها، وتقول الدراسة المعنونة ب”طبيعة الصيدلة” واشرف عليها ثلة من الباحثين البولونيين، التي تساهم في تنشيط الذات والحد من الإمساك وعسر الهضم، وفي نفس الوقت هي مضادة للإسهال، وتقي من الالتهابات في المسالك البولية ،كما أنها مضادة للروماتيزم ،بالإضافة إلى أنها تساهم في إفراز المادة الصفراء بالكبد.

وأوصت الدراسة بتناول أوراق وجذور الفراولة بعد تجفيفها وتحضيرها على شكل مشروب ، لمعالجة إلتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، وأمراض المسالك البولية والربو.