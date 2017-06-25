مصفاة أرامكو سامرف تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) عبر موقعها الالكتروني عن توفر وظائف شاغرة في مدينة ينبع الصناعية بالمسميات التالية:
– محاسب (Accountant – PDE)
– مهندس سلامة العمليات والحد من الخسائر (Loss Prevention & Process Safety Engineer)
– فني صيانة أجهزة (Maintenance Instrument Technician)
– أخصائي صيانة أجهزة ومعدات كهربائية (Maintenance Specialist – Instrument/Elect/Anlz)
– قائد تشغيل مناوب (Operation Shift Leader)
– مهندس أول مشروع ميكانيكي/مدني (Senior Mechanical/ Civil Project Engineer)
– مشغل أول (Senior Operator)
– مهندس عقد الموظفين (Staff Contract Engineer)
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على هذا الرابط.
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