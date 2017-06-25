 مصفاة أرامكو سامرف تعلن عن وظائف شاغرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصفاة أرامكو سامرف تعلن عن وظائف شاغرة تعرف خصائص الفراولة الصحية في معالجة الأمراض محمد ذخر سلمان حاكم زعله صعيب..راعي الأجرب إلي كل عوجا يعدلها أمير الجوف يستقبل عبدالعزيز بن فهد لمباشرة عمله نائباً لأمير المنطقة وكالة أنباء البحرين تكشف قائمة مطالب الدول الأربع الموجهة لقطر “ياشيبة أبوك.. أبو متعب الثاني ” شيلة جديدة في وزير الحرس شرطة مكة تعلن القبض على المتحرش بطفل المجمع التجاري جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل زكاة الفطر المبارك نائب أمير الجوف يوجه بتحويل قيمة إعلانات التهاني للجمعيات الخيرية رئيس مركز الارطاوية ومدير المستشفى يعايدون مرضى الفشل الكلوي مصر تلقي القبض على 6 أشخاص بتهمة التخطيط لتفجير كنيسة المغرب تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال.. والعيد الاثنين

مصفاة أرامكو سامرف تعلن عن وظائف شاغرة

مصفاة أرامكو سامرف تعلن عن وظائف شاغرة
المناطق - الرياض

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) عبر موقعها الالكتروني عن توفر وظائف شاغرة في مدينة ينبع الصناعية بالمسميات التالية:

– محاسب (Accountant – PDE)

– مهندس سلامة العمليات والحد من الخسائر (Loss Prevention & Process Safety Engineer)

– فني صيانة أجهزة (Maintenance Instrument Technician)

– أخصائي صيانة أجهزة ومعدات كهربائية (Maintenance Specialist – Instrument/Elect/Anlz)

– قائد تشغيل مناوب (Operation Shift Leader)

– مهندس أول مشروع ميكانيكي/مدني (Senior Mechanical/ Civil Project Engineer)

– مشغل أول (Senior Operator)

– مهندس عقد الموظفين (Staff Contract Engineer)

 

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على هذا الرابط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>