لزيت الزيتون فوائد صحية عديدة .. تعرف عليها

كشفت الأبحاث الأخيرة عن الفوائد الصحية العديدة لزيت الزيتون، بما في ذلك دراسة وجدت أنه يعزز الذاكرة، ويسهم في الحماية من الخرف.

ولكن خبراء التغذية أكدوا أن الفوائد الصحية لا تقتصر على زيت الزيتون فقط، فزيت الجوز وزيت الكتان وزيت الأفوكادو يمكن أن يكون مفيداً أيضاً.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يعد زيت بذور الكتان مصدراً نباتياً جيداً لزيوت “أوميغا 3” التي توجد أيضاً في الأسماك الزيتية، كما يحتوي زيت عباد الشمس على تركيز عال من فيتامين “E” الذي يعزز صحة الجلد.

ويقول “روب هوبسون” رئيس قسم التغذية في معهد “هيلث سبان”،” إن العديد من الزيوت المختلفة يمكن أن تعزز الصحة وتساعد على منع مجموعة من الأمراض مثل آلام المفاصل وأمراض القلب، وحتى ضعف الذاكرة والخرف”.

وفيما يلي قائمة بأهم الزيوت الصحية وفوائدها:

زيت الزيتون البكر الخالص

يساعد زيت الزيتون البكر الخالص على حماية الذاكرة، ومنع الخرف، والتقليل من الالتهاب، ويمكن أن يساهم في علاج الصدفية والتهاب المفاصل والأكزيما.

زيت جوز الهند

رغم احتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تم ربطها بأمراض القلب، إلا أنه يحتوي على حمض اللوريك الذي يساعد في علاج الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

زيت بذور الكتان

زيت بذور الكتان هو مصدر جيد لـ”أوميغا 3″، وهو أحد الأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاجها الجسم، كما يحتوي على الهرمونات النباتية التي تساعد النساء التي تمر بانقطاع الطمث، لأنها ترفع مستويات هرمون الاستروجين.

زيت عباد الشمس

يحتوي زيت عباد الشمس على نسبة مرتفعة من فيتامين “ه”، حيث توفر ملعقة كبيرة واحدة ما يقرب من 50% مما يحتاجه الجسم يومياً.

زيت الجوز

يحتوي هذا النوع أيضاً على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتحمي من أمراض القلب.

زيت الفول السوداني

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد على زيادة الكولسترول الجيد، وخفض الكولسترول السيىء.

زيت الأفوكادو

أظهرت دراسة حديثة أنه يعزز القدرة على امتصاص المركبات الصحية مثل “الكاروتينات” و”اللوتين” من الخضراوات.

زيت بذور اللفت

يحتوي على نسبة متوازنة من أحماض أوميغا 3 و6 و9 الدهنية التي تعزز صحة المفاصل والدماغ والقلب، كما يحتوي على نسبة أعلى من أوميغا 3 مقارنة بزيت الزيتون.