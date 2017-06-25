وظائف إدارية و تقنية بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

أعلنت مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية عن توفر وظائف بحثية وإدارية وتقنية تشمل برامج تدريبية لحملة البكالوريوس فأعلى.
الوظائف البحثية (Research):
– محلل تنمية حضرية وتخطيط عمراني (Urban Development & Urban Planning Analysts)
– باحث بنية تحتية حضرية (Research Fellow Urban Infrastructure)
– باحث (Researcher Fellow)
– مدير برنامج (Program Director)
– باحثين تحت التدريب – حديثي التخرج (Research Internship)
الوظائف الإدارية والتقنية (Operations):
– قائد فريق التواصل الاعلامي والتعريفي (Media and Profile Lead)
– قائد فريق التواصل الوطني (National Communications Lead)
– برامج تدريب لحديثي التخرج – للتخصصات المالية والتقنية والإدارية (Internship – Finance, Operations and Administration)
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار التخصص ومسمى الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط
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