 وظائف إدارية و تقنية بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية و تقنية بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

وظائف إدارية و تقنية بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

أعلنت مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية عن توفر وظائف بحثية وإدارية وتقنية تشمل برامج تدريبية لحملة البكالوريوس فأعلى.

الوظائف البحثية (Research):

– محلل تنمية حضرية وتخطيط عمراني (Urban Development & Urban Planning Analysts)
– باحث بنية تحتية حضرية (Research Fellow Urban Infrastructure)
– باحث (Researcher Fellow)
– مدير برنامج (Program Director)
– باحثين تحت التدريب – حديثي التخرج (Research Internship)

الوظائف الإدارية والتقنية (Operations):

– قائد فريق التواصل الاعلامي والتعريفي (Media and Profile Lead)
– قائد فريق التواصل الوطني (National Communications Lead)
– برامج تدريب لحديثي التخرج – للتخصصات المالية والتقنية والإدارية (Internship – Finance, Operations and Administration)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار التخصص ومسمى الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط

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