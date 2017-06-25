وظائف إدارية و تقنية بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

أعلنت مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية عن توفر وظائف بحثية وإدارية وتقنية تشمل برامج تدريبية لحملة البكالوريوس فأعلى.

الوظائف البحثية (Research):

– محلل تنمية حضرية وتخطيط عمراني (Urban Development & Urban Planning Analysts)

– باحث بنية تحتية حضرية (Research Fellow Urban Infrastructure)

– باحث (Researcher Fellow)

– مدير برنامج (Program Director)

– باحثين تحت التدريب – حديثي التخرج (Research Internship)

الوظائف الإدارية والتقنية (Operations):

– قائد فريق التواصل الاعلامي والتعريفي (Media and Profile Lead)

– قائد فريق التواصل الوطني (National Communications Lead)

– برامج تدريب لحديثي التخرج – للتخصصات المالية والتقنية والإدارية (Internship – Finance, Operations and Administration)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار التخصص ومسمى الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط